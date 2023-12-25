Doğu'da yoğun kar: 2 bin 679 yol ulaşıma kapandı

Van’da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Yoğun kar nedeniyle Bahçesaray’da 3, Başkale’de 22, Çaldıran’da 41, Çatak’ta 99, Erciş’te 84, Gevaş’ta 1, Gürpınar’da 111, Muradiye 26, Saray’da 12 ve Özalp ilçesinde ise 52 olmak üzere toplam 451 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Hakkari

Hakkari İl Özel İdaresi, il genelinde bugün 12 köy ve 20 mezra yolunun ulaşıma kapalı olduğunu açıkladı.

Kapalı bulunan merkezdeki 8 köy ve 11 mezra, Şemdinli ilçesindeki 1 köy ve 7 mezra, Yüksekova ilçesindeki 3 köy ve 2 mezra yolunun yeniden açılması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Muş

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür ise kent merkezi ve ilçelerde etkili olan kar nedeniyle kapanan 41 köy yolundan 33'ünü açtıklarını belirtti.

Vatandaşların mağdur olmaması için kapalı 8 köy yolunu da açmak için ekiplerin çalıştığını ifade eden Yentür, acil durumlar için ekiplerin hazır bekletildiğini aktardı.

Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte etkili olan kardan dolayı 49 köye ulaşımın sağlanamadığını belirtti.

Kurtkan, köy yollarının ulaşıma açılması için karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını aralıksız yürüttüğünü kaydetti.

4 ilde 1205 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle kırsaldaki 1008 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolların kapalı olduğu mahallelerde karla mücadele çalışması başlattı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ardahan'da 57, Kars'ta 64, Tunceli'de ise 76 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel idaresi ekipleri, kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor. ​​​​​​​

Bingöl

Bingöl’ün yüksek rakımlı ilçelerinde etkili olan kar ve tipi, olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Eğitim öğretime bir gün ara verilen 1940 rakımlı Karlıova ilçesinde, 40 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresine bağlı ekipler, kapalı olan köy yollarının tekrar ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar kalınlığının 20 santimi aştığı ilçede esnaf iş yerlerinin önünü açarken, sürücüler de üstünde kar biriken araçlarını fırça yardımıyla temizliyor.

Sivas

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde 198 köy yolu, kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Ulaşım sağlanamayan köy yollarında ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Yol açma çalışmalarında hastalık, doğum ve ölüm gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor.

Doğu Karadeniz'deki 5 ilde 395 köye ulaşım sağlanmıyor

Giresun Valiliğinden alınan bilgiye göre, Alucra'da 38, Çamoluk'ta 12, Dereli'de 8, Keşap'ta 1, Şebinkarahisar'da 6 olmak üzere 65 köyle ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bayburt

Bayburt'ta dün akşamdan itibaren aralıklarla etkili olan kar sebebiyle merkezde 14, Aydıntepe'de 8, Demirözü'nde 6 olmak üzere toplam 28 köy yolu ulaşıma kapandı.

Yolların açılması için İl Özel İdaresinin 42 personeli, 23 iş makinesiyle çalışmalara devam ediyor.

Belediye ekiplerinin cadde ve sokakları temizlediği kentte, Karayolları ekipleri ise ulaşımda aksama yaşanmaması için sorumluluk alanlarındaki yollarda küreme ve tuzlama yapıyor.

Rize

Rize merkezde 3, Ardeşen'de 10, Çamlıhemşin'de 11, Çayeli'nde 10, Güneysu'da 1, Hemşin'de 6 ve İkizdere'de 23 olmak üzere toplam 64 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresine bağlı 58 personel, 28 iş makinesiyle karla mücadele çalışması yürütüyor.

Karayolları ekipleri ise Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesinde ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yapıyor.

Ayder Yaylası'nda da kar yağışının ardından yol temizleme çalışması gerçekleştiriliyor.

Gümüşhane

Gümüşhane merkezde 20, Kelkit'te 40, Köse'de 7, Kürtün'de 6, Şiran'da 28 olmak üzere toplam 101 köyün yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi, 41 personel ve 21 iş makinesiyle yolların açılması için çalışma yürütüyor.

Artvin

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre merkezde 3, Ardanuç'ta 40, Arhavi'de 3, Borçka'da 20, Murgul'da 11, Şavşat'ta 49, Yusufeli'nde 11 olmak üzere toplam 137 köyün yolu kar nedeniyle kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri kapalı yolların açılması için çalışma başlattı.

Yağışın sürdüğü ve kar kalınlığının yer yer 40 santimetreye ulaştığı kent merkezinde, mahalle ve sokak aralarındaki yollarda trafikte aksamalar yaşanıyor.

Belediye ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

Öte yandan kentin en önemli kış turizm merkezlerinden Atabarı Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 1 metreyi geçti.

Kastamonu

İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksattı.

Kar nedeniyle merkezde 49, Ağlı'da 9, Araç'ta 20, Azdavay'da 35, Seydiler, Taşköprü ve Bozkurt'ta 10'ar, Cide'de 3, İhsangazi, Şenpazar ve Çatalzeytin'de 8'er, Daday'da 30, Devrekani'de 26, Doğanyurt ve Hanönü'de 5'er, İnebolu'da 22, Küre'de 18, Pınarbaşı'nda 19 ve Tosya'da 6 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.