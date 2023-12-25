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Türkiye
AA 25.12.2023 09:24

Kocaeli'de yolcu minibüsü bariyere çarptı: 15 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yolcu minibüsü bariyere çarptı. Yaşanan kazada 15 kişi yaralandı.

Kocaeli'de yolcu minibüsü bariyere çarptı: 15 yaralı

Gebze’den İstanbul’a yolcu taşıyan G.A. idaresindeki minibüs, Cumhuriyet Mahallesi mevkiinde yan yoldan D-100 kara yolu İstanbul istikametine çıktığı sırada bariyere çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 15 yolcu, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Yolda, kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

Sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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