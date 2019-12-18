Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği Doğu Anadolu'da, rüzgar güneyden hafif kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük sıcaklık, il bazında, sıfırın altında olmak üzere Ardahan, Kars ve Erzurum'da 11, Ağrı'da 8, Erzincan'da 4, Iğdır'da 3 derece ölçüldü. Ardahan'ın Göle ilçesi, sıfırın altında 21 dereceyle gece en düşük sıcaklığın kaydedildiği yerleşim yeri oldu.

[Fotoğraf: AA]

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 12, Erzincan'da 11, Kars'ta 7, Ağrı ve Ardahan'da 3, Erzurum'da ise 2 derece olması bekleniyor.

[Fotoğraf: AA]

Bölgede bir süredir etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı Erzurum'da 8, Palandöken Kayak Merkezi'nde 51, Sarıkamış Kayak Merkezi'nde 25, Erzurum Konaklı Kayak Merkezi'nde ise 19 santimetre ölçüldü.

Bölgede buzlanma, don ve yer yer sis beklendiğinden yetkililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Kaynak: AA