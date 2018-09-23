Doğu'da 5 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Doğu Anadolu Bölgesi genelinde hava az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu olacak. Öğle saatlerinden sonra ise Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 3, Ağrı'da 4, Erzurum ve Ardahan'da 5, Iğdır'da 10, Erzincan'da 12 ve Tunceli'de 14 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığı ise Tunceli'de 31, Iğdır ve Erzincan'da 27, Ağrı'da 23, Erzurum ile Kars'ta 22 ve Ardahan'da 19 derece.

Kaynak: AA