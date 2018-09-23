Çin ve Türkiye afetler konusunda iş birliğini artıracak

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Çin'deki temaslarının çok kıymetli olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Çin'den, Çin'in de Türkiye'den örnek alıp geliştireceği alanlar bulunduğunu belirten Güllüoğlu, "Birbirimizden öğreneceğimiz çok şey olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Güllüoğlu, Çin ve Türkiye arasında iş birliğine yönelik şunları kaydetti:

“Çin ile birçok alanda iş birliği imkanımız olduğunu düşünüyoruz. Bunu hem biz gözlemledik hem de karşı tarafa biz de yaptıklarımızı anlattık. Elimizdeki afetlere dair afetlerin risklerini anlama, bu riskleri azaltma konusundaki çalışmalarımızı paylaştık. Karşılıklı olarak afetlerin birçok detayında iş birliği yapma olanağı bulduğumuzu düşünüyoruz."

"Çin irtibatımızı sürdürmek istediğimiz bir ülke"

Coğrafya ve nüfus itibarıyla Çin'in çok geniş ve kalabalık bir ülke olduğuna dikkat çeken Güllüoğlu, "Çin, depremler, kasırgalar, seller, heyelanlar gibi birden fazla afet türüne de ev sahipliği yapıyor" diye konuştu.

Güllüoğlu, doğal afetlerde iklim değişikliğinin etkisinin her geçen gün hissedildiğini ve Türkiye ve Çin'de ise buna bağlı olarak afetlerin sıklığının ve etkisinin arttığını anlatarak, "Bundan sonra daha fazla artacak olan afetlerin sıklığında ve tehlikesinde daha fazla hazır olmamız gerekiyor. Bu anlamda biz iş birliği yapılabilecek birçok alan olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Afetler konusunda Japonya, Rusya ve Avrupa’nın yanı sıra dünyanın farklı ülkelerindeki afet kurumlarıyla irtibatlarını sürdürdüklerini vurgulayan Güllüoğlu, "Çin de bu anlamda bundan sonra irtibatımızı sürdürmek istediğimiz, öğrenebileceğimiz ve bildiklerimizi paylaşabileceğimiz ve teknoloji anlamında takip etmemiz gereken ülkelerden biri" ifadelerini kullandı.

Çinli heyet Türkiye’ye davet edildi

AFAD'ın Türkiye'de yaptığı faaliyetleri anlatmak üzere bir Çin heyetini Türkiye’ye davet ettiklerini dile getiren Güllüoğlu, "Hem Çin’in bizim yaptıklarımızı görmesi hem bizim Çin’den daha fazla konuyu öğrenmemiz anlamında bu ilişki daha da kazan-kazan olacak" şeklinde konuştu.

Güllüoğlu, Çinli heyetinin Türkiye ziyareti konusunda henüz takvimin kesinleşmediğini ancak bu sürenin çok uzamamasını beklediklerini anlatarak, iki ülkenin ekonomi, turizm ve çeşitli alanlarda ilişkilerinin gelişmesine paralel olarak afet yardım alanında da iş birliğinin artacağını kaydetti.

Çin ve Türkiye’nin üçüncü ülkelerdeki iş birliği

Güllüoğlu, afet kuruluşlarının hem bilgi birikimini paylaşma anlamında hem de olası bir afetten sonra başka ülkelere müdahale anlamında kapasitelerini diğer ülkelere açtığını belirterek, AFAD'ın dünyanın farklı ülkelerine bazen arama kurtarma ekiplerini göndermesiyle bazen de yabancı heyetlerin ağırlamasıyla bilgi paylaşımında bulunduklarını dile getirdi.

Çin’in de bu konuda çalışmaları olduğunu bildiklerini aktaran AFAD Başkanı Güllüoğlu, "Karşılıklı olarak ilişkiler geliştikçe bu alanda üçüncü ülkelere yönelik çalışmalarımız olacaktır diye umuyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Afetlere hazırlık çağrısı

Güllüoğlu, afetlerin önlenmesi ve azaltılması konusunda, ülke seviyesinden köy ve hatta aile seviyesine kadar yapılması gerekenler olduğunu söyledi.

Afetlere hazırlığın, yaşam kültürünün bir parçası olduğuna dikkat çeken Güllüoğlu, bireylere afet eğitimi almaları, başta oturdukları binaların güvenli olup olmadığı sorusunu sormaları ve buna dair tedbir almaları çağrısı yaptı.

Kaynak: AA