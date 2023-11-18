Doğu ve Güneydoğu Anadolu için çok kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, güneydoğu kesimlerde beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın, kuvvetli güneyli rüzgar ve yer yer fırtına (40-70 km/saat) ile birlikte bu akşam saatlerinden itibaren bölgenin batısında, gece kuzeyi ile zamanla genelinde kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 kg/m2), Adıyaman çevreleri, Diyarbakır’ın kuzey ve batısı ile Batman ve Şanlıurfa’nın kuzeyinde yer yer şiddetli (76-100 kg/m2) olması tahmin ediliyor.

Bu akşam saatlerinden itibaren ise Doğu Anadolu’da görülecek yağışların, kuvvetli güneyli rüzgar ve yer yer fırtına (40-70 km/saat) ile birlikte gece saatlerinden itibaren bölgenin batısında (Malatya, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Bingöl), yarın öğle saatlerinden sonra Erzurum’un güney ve batısı, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli (21-75 kg/m2), Erzincan, Tunceli, Bingöl, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer şiddetli (76-100 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu'da yağışların, genel olarak yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.