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Türkiye
TRT Haber 18.11.2023 12:58

Doğu ve Güneydoğu Anadolu için çok kuvvetli yağış uyarısı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde akşam saatlerinden itibaren kuvvetli yer yer çok kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu için çok kuvvetli yağış uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, güneydoğu kesimlerde beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın, kuvvetli güneyli rüzgar ve yer yer fırtına (40-70 km/saat) ile birlikte bu akşam saatlerinden itibaren bölgenin batısında, gece kuzeyi ile zamanla genelinde kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 kg/m2), Adıyaman çevreleri, Diyarbakır’ın kuzey ve batısı ile Batman ve Şanlıurfa’nın kuzeyinde yer yer şiddetli (76-100 kg/m2) olması tahmin ediliyor.

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri
Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

Bu akşam saatlerinden itibaren ise Doğu Anadolu’da görülecek yağışların, kuvvetli güneyli rüzgar ve yer yer fırtına (40-70 km/saat) ile birlikte gece saatlerinden itibaren bölgenin batısında (Malatya, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Bingöl), yarın öğle saatlerinden sonra Erzurum’un güney ve batısı, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli (21-75 kg/m2), Erzincan, Tunceli, Bingöl, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer şiddetli (76-100 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. 

Doğu Anadolu'da yağışların, genel olarak yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu için çok kuvvetli yağış uyarısı

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