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Türkiye
İHA 18.11.2023 11:47

Balıkesir'de yarım saatlik yağış hayatı felç etti

Balıkesir'de yarım saat süren sağanak yağmur hayatı felç etti. Su baskınlarının yaşandığı Altıeylül ve Karesi ilçelerinde araçlar ilerlemekte zorlandı.

Balıkesir'de yarım saatlik yağış hayatı felç etti
[Fotograf: İHA]

Balıkesir'in Altıeylül ve Karesi ilçelerinde yarım saat süren sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Gök gürültüsü ile birlikte aniden başlayan sağanak başta Bahçelievler, Plevne, Gaziosmanpaşa, Adnan Menderes Mahallelerinde etkili oldu. Rogar kapaklarının yapraklarla kapanmış olmasından dolayı yağmur suları ana caddelerde ulaşımı aksattı.

Adliye çevresi ve Savaştepe Caddesi'nde araçlar güçlükle ilerledi.

155 hattında apartmanların bahçesine dolan su ihbarları gelirken, itfaiye ekipleri tüm ekipleri ile ihbarlara müdahale etti. 

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