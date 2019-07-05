Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı, "Yazımda Kardeşlik Var" projesinin bu yıl 4'üncüsünü düzenliyor.

"Doğudan Batıya, Batıdan Doğuya" sloganıyla yola çıkılan projede, 600 erkek, 600 kız olmak üzere bin 200 öğrenci İstanbul ve Van'da düzenlenen programlara katılacak.

Proje, bu sene 3-24 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Türkiye Diyanet Vakfı, projenin terör mağduru çocuk ve gençlere manevi destek verilmesi amacıyla başlatıldığını açıkladı.

Ailelerin de ilgisi büyük

Aydın, Çanakkale, Edirne, İzmir, Kırklareli, Manisa, Muğla, Tekirdağ, Ağrı, Batman, Bingöl, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak ve Van gibi illerden ortaöğretim öğrencilerinin katılacağı yaz kampına, öğrenciler kadar aileler de büyük ilgi gösteriyor.

Ege ve Marmara bölgesindeki illerde eğitim gören ortaöğretim öğrencileri Van'da, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde eğitim gören öğrencileri ise İstanbul'da konaklayacak.

Proje kapsamında, öğrenciler özellikle ilim, edebiyat, sanat ve spor dünyasından tanışmayı istedikleri şahsiyetlerle de bir araya gelme fırsatı yakalayacak.

Kaynak: AA