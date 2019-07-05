Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Karabük, Kastamonu, Tokat, Ordu ve Artvin çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.

Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Rüzgarın, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkisi ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzey ve kuzeybatıdan kuvvetli esmesi bekleniyor.

Kaynak: AA