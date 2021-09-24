Haber Giriş: 24 Eylül 2021 Cuma 08:58Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Doğu Karadeniz'de yaylalar bembeyaz
[Fotoğraf: DHA]
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde havaların soğumasıyla birlikte yüksek rakımlı yaylalar beyaza büründü.
Doğu Karadeniz Bölgesi soğuk hava dalgasının etkisine girdi.
Sahil kesimlerde sağanak etkili olurken yüksek kesimlerdeki yaylalar ise mevsimin ilk karı ile beyaza büründü.
[Fotoğraf: DHA]
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Yukarı Kavron Yaylası da gece beyaz örtüyle kaplandı.
[Fotoğraf: DHA]
Sabah yer yer 15 santimetreyi aşan karla kaplı yaylada uyanan yaylacılar sürpriz yaşadı.
[Fotoğraf: DHA]
Yaylacılar bu yıl erken yağan kar nedeniyle köylere dönüş için hazırlıklara başladı.
Etiketler: Hava Sıcaklıkları Kar Yağışı Rize
Son Haberler
- 08:57
- 09:00
- 08:12
- 07:54
- 07:32
Sıradaki Haber
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz