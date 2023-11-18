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Türkiye
AA 18.11.2023 13:10

Doğu Karadeniz'de 14 yerleşim yerine ulaşıma kar engeli

Rize ve Trabzon'da iki gündür aralıklarla etkili olan kar nedeniyle 14 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Doğu Karadeniz'de 14 yerleşim yerine ulaşıma kar engeli
[Fotograf: AA]

Rize'nin yüksek kesimlerindeki yağışın ardından, İkizdere ve Çamlıhemşin ilçelerine bağlı 4'er köyle ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, 5 iş makinesi yardımıyla karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Karayolları ekipleri ise Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesi ile Ayder Yaylası'na ulaşımın sağlandığı yola buzlanmaya karşı tuz serpti.

Doğu Karadeniz'de 14 yerleşim yerine ulaşıma kar engeli

Trabzon'un da yüksek kesimlerinde yağış aralıklara devam ediyor.

Çaykara ilçesine bağlı Sultan Murat ve Limonsuyu yaylaları ile Şekersu, Çayıroba ve Derindere mahallelerinin, Hayrat ilçesine bağlı da Sarmaşık Mahallesi'nin yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, kapalı mahalle ve yayla yollarını ulaşıma açmak için iş makineleriyle çalışmaları sürdürüyor.

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