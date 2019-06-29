Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Kocaeli, Sakarya ve Çankırı çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Doğu Karadeniz kıyları, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Ülke genelinde azalan hava sıcaklığının, bugün ve pazartesi günü iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altında seyredeceği, ancak pazartesi günü kuzeybatı kesimlerde, salı ve çarşamba günleri tüm yurtta artacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: TRT Haber