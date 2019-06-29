Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Çankaya ilçesinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulama kapsamında, kimlik bilgileri sorgulanan 8 bin kişiden çeşitli suçlardan aranan 16 zanlı yakalanırken, 25 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Ayrıca denetlemelerde 1 tabanca ile 1 av tüfeği ele geçirildi.

Uygulamada sorgulanan 1960 araçtan 86'sına cezai işlem uygulanırken 8 araç ise trafikten men edildi.

Polis ekiplerinin yanı sıra Gıda Tarım İl Müdürlüğü, maliye ve belediye ekiplerinin de katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada denetlenen 40 iş yerinden 32'sine toplam 60 bin lira para cezası uygulandı.

Kaçak çalıştırılan kadınlar gizli bölmede yakalandı

Uygulama sırasında, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince denetlenen bir eğlence merkezinin soyunma odasında bulunan elbise dolabı süsü verilmiş gizli bölme polisi dahi şaşırttı.

Burada yapılan aramada, eğlence merkezinde kaçak çalıştırıldıkları belirlenen yabancı uyruklu 6 kadın yakalandı.

Gözaltına alınan yabancı uyruklu kadınlar, sınır dışı işlemleri için emniyete götürülürken, iş yeri sahibi gözaltına alındı.

Kaynak: AA