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Türkiye
AA-İHA-DHA 23.11.2023 10:49

Doğu buz kesti: Yollar, araçlar, nehirler, dallar dondu

Yurdun doğusuna kış soğukları geldi. Yollar, araçlar, göl ve nehirler dondu, ağaç dallarında buzlanma oluştu. Yoğun kar yağışının etkisiyle yer yer ulaşım aksadı, yolda mahsur kalanlar kurtarıldı.

Doğu buz kesti: Yollar, araçlar, nehirler, dallar dondu

Kış kapıyı erken çaldı. Yurdun birçok noktasında kar yağışı zaman zaman hayatı olumsuz etkiledi.

Erzurum

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 11 dereceye düştüğü Erzurum'da, yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi, araçların camları buzla kaplandı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Cadde ve sokaklarda oluşan buzlar, belediye ekiplerince tuzlama yapıldıktan sonra iş makineleriyle temizleniyor.

Palandöken Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 55 santimetre ölçüldü.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 11 derece ölçüldüğü Ardahan'da, araç camları ve yollar buzla kaplandı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kars

Kars'ta kar yağışının ardından etkisini gösteren soğuk hava nedeniyle ağaç ve bitkilerde kırağı oluştu, araç camları buz tuttu.

Sarıkamış ilçesinde ev ve araçların camları buz tuttu, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Bazı vatandaşlar araçlarını güçlükle çalıştırırken kimisi de battaniye örterek korumaya çalıştı.

Hançerli düzündeki göletler dondu, Allahuekber Dağları ve ormanlık alanlar beyaza büründü. 

Akyaka ilçesinde de kar yağışı etkili oldu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Ağrı

Ağrı'da soğuk havanın etkisiyle araç camları buzla kaplandı.

Tunceli

Tunceli'de etkili olan soğuk hava, yolların buzlanmasına ve ağaçlar ile bitkilerin kırağı tutmasına neden oldu, Kırklar Dağı ve Düldül Tepesi’nin zirveleri sis bulutlarıyla kaplandı.

Ardahan

Ardahan’da etkili olan kar yağışı sonrası dondurucu soğuklar başladı. Kentin birçok ilçesinde soğuk hava, hayatı olumsuz etkiledi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Termometrelerin eksi 6 dereceyi gösterdiği kent merkezinde; otomobil camları buz tuttu, ağaçlarda kırağı oluştu, nehirlerin de bazı bölümleri dondu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Bayburt

Bayburt’ta etkili olan kar yağışı sonrası soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Geceleri hava sıcaklığı sıfırın altında 6 dereceye düştüğü kentte, araç camları ve su birikintileri buz tutarken soğuk hava günlük hayat akışını olumsuz yönde etkiliyor.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

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