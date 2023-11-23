Şanlıurfa'da sahte zeytinyağı üreten şüpheli gözaltına alındı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, halk sağlığının korunması ve kaçakçılığın önlenmesi amacıyla yürüttüğü çalışmalarda çeşitli markaların taklit edilerek sahte sıvı yağ üretildiği bilgisine ulaştı.

Üretim deposuna baskın yapan ekipler, yaptığı aramada, 3 bin 400 çeşitli markalarda 5 litre teneke, ambalajlarda 11 bin 236 litre sahte zeytinyağı, 3 bin 850 1 litrelik şişe ile 1100 5 litrelik doluma hazır boş teneke ve dolum malzemeleri ele geçirildi.

Bir tır dolusu malzemeye el koyan jandarma M.Y., gözaltına alındı.