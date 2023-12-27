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Türkiye
AA 27.12.2023 09:56

Doğu buz kesti

Hava sıcaklıkları yurdun büyük kesiminde mevsim normallerinin üstünde seyrederken Doğu'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Gece saatlerinde kentlerde sıcaklık sıfırın altına düşünce yollar ve araçlarda buzlanma oluştu.

Doğu buz kesti

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece düştüğü Erzurum'da, yol, kaldırım ve şadırvanlar buz tuttu.

Park halindeki araçların camları buzla kaplanırken bazı vatandaşlar da araçlarını üzerine örttüğü battaniyelerle soğuktan korumaya çalıştı.

Belediye ekipleri kent genelinde kar ve buz temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Kars

Kars'ta soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Soğuk hava nedeniyle Kars Çayının büyük bir bölümü buzla kaplandı.

Sarıkamış ilçesinde karın ardından temizleme çalışmaları başladı.

İlçe merkezindeki caddelerde biriken kar yığınları kamyonlara yüklenerek ilçe dışına çıkarılıyor.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yollarda küreme ve tuzlama çalışmalarına devam etti.

Ardahan

Ardahan'da da soğuk hava etkili oluyor.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altına 2 dereceye düştüğü kentte buzlanma oluştu.

Bazı vatandaşlar araçlarını örtüyle soğuklardan korumaya çalıştı.

Hakkari

Çalışmalarını aralıksız sürdüren Karayolları 117. Şube Şefliği ekipleri, Yüksekova-Şemdinli yolu üzerindeki üs bölge yollarını da açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Zor şartlarda çalışan karla mücadele ekipleri, yer yer kar kalınlığının yarım metreyi bulduğu yerlerde kar savurma araçlarıyla yolları ulaşıma açıyor.

Öte yandan, Yüksekova Belediyesi ve İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliğine ait karla mücadele ekipleri ise merkez ve köylerde kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

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