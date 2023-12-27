Kapalı olan Karadeniz-Akdeniz yolu yeniden ulaşıma açıldı

Ordu’da temmuz ayında etkili olan sağanakla kentte bini aşkın noktada heyelan meydana geldi.

Heyelanların yaşandığı yerlerden biri de Mesudiye ilçesinden geçen Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayan ve 50 ili dolaylı yoldan ilgilendiren Karadeniz-Akdeniz yolu oldu.

Yaklaşık 88 kilometre uzunluğundaki yolun Darıcabaşı Tüneli mevkisinde Çağlayan Deresi’nin menfezleri, yoğun su akışına dayanamayarak dereye uçtu. Ardından yolun asfalt zemini de çöktü. Yol iki yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. Yolun çökme anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.

Eylül ayında çalışma başlamıştı

Yaklaşık 1,5 aydır kapalı olan yolda ulaşım alternatif yollardan sağlanırken, Samsun Karayolları 7’nci Bölge Müdürlüğü, Karadeniz-Akdeniz yolunun yeniden trafiğe açılması için bölgede eylül ayında çalışma başlattı.

Yürütülen çalışmalarda ilk olarak temizlik çalışması yapıldı. Ardından yolun ayaklarının inşa edileceği noktalarlar belirlendi.

Tünel ağzını demir örgüyle sağlamlaştıran ekipler, ardından alana 2 açıklıklı toplam boyu 60,7 metre olan köprüyü inşa ederken, üzeri beton ile kaplanan köprüye asfalt dökümü gerçekleştirdi. Köprü korkuluklarını ve trafik işaretlerini yerleştiren ekipler, 3,5 ay sonra yolu yeniden trafiğe açtı.

"Araçlarımız bugün geçmeye başladılar"

Mesudiye Belediye Başkanı Muammer Özer, heyelan nedeniyle 5 aydır kapalı olan yolun yeniden trafiğe açılmasından memnuniyet duyduğunu söyledi.

Araçların yolu kullanmaya başladığını belirten Özer, “5 aydır yolumuzda sıkıntılar vardı. Yağmurlar nedeniyle meydana gelen heyelanda yolumuz kapanmıştı. 5 aydır yapılan çalışma sonrasında yolumuza kavuştuk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Özellikle çalışan işçi kardeşlerimize bu soğuk havalara aldırmadan emek harcadılar. Bürokrasiden dolayı biraz gecikmiş olabiliriz ama kazasız belasız yolumuza tekrar kavuşmanın sevincini yaşıyoruz.

Araçlarımız bugün geçmeye başladılar. Bundan sonra da böyle bir olay yaşamamak için duacıyız. Yapacak pek fazla bir şey yok. Tabiat şartları ağır. Arazilerimiz engebeli. Heyelan, yağmur, sel oluyor. Böyle vakalar yaşıyoruz. Karayolları ekibine çok teşekkür ediyorum. Karayolları ekibi buraya bütün gücü ile gelmişler. Yol çalışmalarını, temizliğini, yol çalışmalarını yapıyorlar. Korkulukları yapıyorlar. Halkımızın sabır ve gösterdikleri hoşgörüye ayrıca tekrar teşekkür ediyorum” diye konuştu.

70 metre uzunluğundaki sıkıntının giderildiğini belirten Başkan Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şimdi burada viyadük ve köprü yapıldı. 3 ayak kondu. 70 metre uzunluğundaki sıkıntı giderildi. Vatandaşın sabrı çok önemliydi. Bugüne kadar da sabır gösterdiler. Yolun daha sağlıklı ve güvenli olması için bu gerekiyordu. Bu çalışmayı da böylece yaptık.

Suyu tabi çalışmaları engellemesin diye kanala koydular. Menfez yaptılar. Su aşağıdan menfezden verildi. Bundan sonra menfezi açabiliriz. Bir sıkıntı olmayacak. Ayakların arasından geçecek su. Bu suyun kesilme şansı yok. Yaz kış devam ediyor. Yağmurlarla daha da çoğaldı su. Çalışmalarımız biraz ondan da gecikti.”