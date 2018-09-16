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Doğu Anadolu'da iki ilde sağanak uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Kars ve Ardahan'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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Doğu Anadoluda iki ilde sağanak uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Doğu Anadolu Bölgesi genelinde hava sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars'ın kuzey kesimleri ile Ardahan'da kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyli yönlerde hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan ve Ağrı'da 7, Kars ve Erzurum'da 8, Tunceli'de 11, Erzincan'da 13, Iğdır'da 17 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığının ise Iğdır'da 32, Tunceli'de 30, Ağrı'da 28, Erzincan'da 27, Kars'ta 24, Erzurum'da 23, Ardahan'da 20 derece olması bekleniyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Kars, Ardahan
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