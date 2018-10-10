Doğankent Belediyesinin masrafları güneş enerji santralinden karşılanıyor

2 bin 238 nüfuslu Doğankent Belediyesi, belediyeye ek gelir sağlaması amacıyla yaklaşık 5 ay önce yaklaşık 4 milyon lira maliyetle 20 dönümlük alanda 1 megavatlık güneş enerjisi santrali kurdu.

Belediye, Mayıs'tan itibaren aylık 130 ila 160 bin lira arasında gelir elde etti.

Daha önce elektrik faturasını ödemekte dahi zorluk çeken belediye, kurduğu güneş enerji santrali sayesinde belediye giderlerinden yaklaşık 3 kat fazla kazanmaya başladı.

Santralden elde edilen gelirle, belediyede çalışan 12'si kadrolu 8'i mevsimlik 20 işçinin maaşları, elektrik ve su faturaları ile diğer giderler ödendikten sonra kalan para projelere aktarıldı.

3 milyon 800 bin liraya yaptırıldı

Doğankent Belediye Başkanı Doğan Sungur, enerjinin ülke için çok önemli bir konu olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Hükümetimizin güneşten elektrik üretme politikaları neticesinde müracaatımızı yaptık, 1 megavat elektrik üretme izni aldık ve 3 milyon 800 bin liraya yaptırdık. Şu anda elektrik üretiyoruz ayda 130 ila 160 bin arasında fatura kesiyoruz."

İzin verilmesi halinde güneş enerji santralini 5 megavata çıkaracaklarından bahseden Sungur, belediyecilikte, öz kaynak oluşturmanın çok önemli olduğunu sadece devletten gelen parayı beklememek gerektiğini vurguladı.

Bütün giderler güneşten karşılanıyor

Sungur, santralden elde ettikleri gelirin kendilerini müthiş rahatlattığını söyleyerek, "Maaşları ödediğimiz gibi diğer projelere de bu kaynaktan kullanıyoruz. Dolayısıyla belediyemize müthiş bir öz güven getirdi. Ben ve benden sonra gelecek başkanlar için güzel bir kaynak oluştu. Bütün belediyelere tavsiye ederim" dedi.

Belediyenin aylık rutin giderlerinin 50 bin lira civarında olduğunu, güneş enerjisinden bunun çok daha fazlasını kazandıklarını belirten Sungur, şunları anlattı:

"Bütün giderlerimizi güneş enerjisinden karşıladığımız gibi diğer hizmetlerde de kullanıyoruz. Belediyenin bir aylık elektrik gideri 10-15 bin liraydı. Bazen elektrik parasını ödeyemiyorduk, sıkıntıya giriyorduk. Şimdi hem elektrik parasını ödüyoruz hem buradan para kazanıyoruz."

Sungur, ömrü 25 yıl olan santralin 26 ayda kendini amorti edeceğini vurguladı.

Kaynak: AA