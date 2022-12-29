Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe 15:26Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Doğal gaz sobasının patlama anı kamerada
[Fotograf: İHA]
Bursa'da bir evde doğal gaz sobası patladı, 1 kişi yaralandı. Patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesi'nde bulunan 3 katlı evin bodrum katında doğal gaz sobası patladı.
Tek başına yaşayan Mithat A.'nın vücudunda yaralar oluştu. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.
Bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Çevre güvenliğini sağlayan ekipler olay yerinde inceleme yaptı.
Doğal gaz sobasının patladığı anlar bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: Bursa
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