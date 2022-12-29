Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesi'nde bulunan 3 katlı evin bodrum katında doğal gaz sobası patladı.

Tek başına yaşayan Mithat A.'nın vücudunda yaralar oluştu. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Çevre güvenliğini sağlayan ekipler olay yerinde inceleme yaptı.

Doğal gaz sobasının patladığı anlar bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.