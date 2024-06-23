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Türkiye
İHA 23.06.2024 18:07

Diyarbakır'daki yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi

Diyarbakır ve Mardin arasında çıkarak yerleşim yerlerine de sıçrayan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e çıktı.

Diyarbakır'daki yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki bölgede çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangında Zekiye Erdenli'nin de hayatını kaybetmesi ile ölü sayısı 15'e çıktı.

Dicle Elektrikten Diyarbakır ve Mardin arasındaki anız yangınına ilişkin açıklama
Dicle Elektrikten Diyarbakır ve Mardin arasındaki anız yangınına ilişkin açıklama

Çınar ilçesi kırsal Köksalan Mahallesi'nde 20 Haziran gecesi çıkıp, rüzgarın da etkisiyle Mardin'in Mazıdağı ilçesi kırsal Yücebağ ile Yetkinler mahallelerine doğru ilerleyen ve yerleşim yerlerine de sıçrayan yangında Şehmus Demir, Mazhar Demir, Taliha Demir, Nuri Demir, Rezan Yılmaz, Azad Yılmaz, Resul Yılmaz, Remzi Yılmaz, Abdurrahman Bugdaycı, Ubeydullah Buğdaycı, İsmail Yardımcı, Sinan Deviren, Kerime Erdenli ve Fadıl Demir hayatını kaybetmişti. 

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