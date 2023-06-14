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Türkiye
TRT Haber 14.06.2023 10:12

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonları: 32 tutuklu

Diyarbakır'da polisin son 10 günde yaptığı uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 44 şüpheliden 32’si tutuklandı.

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonları: 32 tutuklu
[Temsili fotoğraf: Arşiv]

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu satışı ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Ekipler, Diyarbakır'dan temin edilen uyuşturucuyu şehirlerarası otobüs ve ticari taksilerle farklı illere sevk etmek isteyen ve kent merkezinde uyuşturucu ticareti ile kullanımını gerçekleştiren zanlılara yönelik 30 operasyon düzenledi.

Operasyonlar kapsamında 10 gün içerisinde çok sayıda şüpheli hakkında "uyuşturucu ticareti ve kullanımı" suçlarından işlem yapıldı.

Son olarak şehirlerarası otobüs terminalinde durdurulan zanlılara ait valizde, peynir bidonları, hurda yüklü kamyon, polis uygulama noktasında durdurulan çekici ve dorsesinde 179 kilo 135 gram skunk, 114 kilo 143 gram esrar, 8 kilo 945 gram metamfetamin, 72 sentetik ecza ile 107 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 44 zanlıdan 32'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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