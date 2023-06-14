Çok Bulutlu 18.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 14.06.2023 10:02

Yangın hortumundan 9,4 kilogram uyuşturucu çıktı

İstanbul Havalimanı'nda yangın hortumunun içine gizlenmiş 9 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Yangın hortumundan 9,4 kilogram uyuşturucu çıktı

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekipleri, yurt dışına gönderilmek üzere İstanbul Havalimanı'na gelen bir kargoyu risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında incelemeye aldı.

Narkotik dedektör köpekleri, arama sırasında kargo gönderisine tepki verdi. Ekipler, bunun üzerine kargoyu açarak fiziki arama yaptı.

Yangın hortumundan 9,4 kilogram uyuşturucu çıktı

Kargonun içinden yangın hortumu çıktığı görülürken köpeklerin tepkisi üzerine hortumun bir kısmı kesilerek içi kontrol edildi. Hortumun içinde beyaz kristal maddelerin olduğu belirlendi.

Alınan numunenin uyuşturucu test kitiyle analizi neticesinde maddenin sentetik uyuşturucu olduğu anlaşıldı. Operasyonda, 9 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 2 kişiye yönelik adli işlem yapıldı.

ETİKETLER
Uyuşturucu Ticaret Bakanlığı
Sıradaki Haber
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:39
3 yılda denizlerden 50 bin metrekare "hayalet ağ" toplandı
10:46
Suriye'nin kuzeyinde 41 terörist etkisiz hale getirildi
10:29
Meksika'da ölüm tehditleri alan belediye başkanı askeri üste yaşamaya başladı
10:26
Karabük'te yangın: Dumandan etkilenen kişi hastanelik oldu
10:16
Trump: Derin devleti tamamen yok edeceğim
10:16
Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonları: 32 tutuklu
Firavunlara döneminden kalma "Simsimiya" enstrümanı
Firavunlara döneminden kalma "Simsimiya" enstrümanı
FOTO FOKUS
Yakalanan DEAŞ'lı teröristin itiraflarına TRT Haber ulaştı
Yakalanan DEAŞ'lı teröristin itiraflarına TRT Haber ulaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ