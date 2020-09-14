Diyarbakır'da terörün finans kaynağına darbe
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde güvenlik güçlerince yapılan narkoterör operasyonlarında PKK'nın uyuşturucu ticaretine büyük darbe vuruldu.
Diyarbakır'ın Lice ilçesi, Panaf ve Tablo mezrası kırsalında güvenlik güçlerince düzenlenen narkoterör operasyonlarında terör örgütü PKK'nın uyuşturucu ekimine ve ticaretine büyük darbe vuruldu.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Yıldırım-7 operasyonu kapsamında; Lice ilçesi, Panaf ve Dablo mezrası kırsalında icrasına başlanılan Narko-Terörizmle mücadele operasyonları başarıyla tamamlandı.
Söz konusu operasyonda, 18 farklı noktada 62 kilogram toz, 607,6 kilogram kubar olmak üzere toplam 669.6 kilogram esrar maddesi, 510 bin kök kenevir bitkisi, 5 bin kök skunk bitkisi ve kenevir tarlalarını sulamak maksadıyla kullanılan 7 bin 50 metre sulama hortumu ele geçirildi, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla kenevir bitkileri numune alınmasına müteakip yerinde imha edildi.