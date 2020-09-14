Diyarbakır'ın Lice ilçesi, Panaf ve Tablo mezrası kırsalında güvenlik güçlerince düzenlenen narkoterör operasyonlarında terör örgütü PKK'nın uyuşturucu ekimine ve ticaretine büyük darbe vuruldu.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Yıldırım-7 operasyonu kapsamında; Lice ilçesi, Panaf ve Dablo mezrası kırsalında icrasına başlanılan Narko-Terörizmle mücadele operasyonları başarıyla tamamlandı.

Söz konusu operasyonda, 18 farklı noktada 62 kilogram toz, 607,6 kilogram kubar olmak üzere toplam 669.6 kilogram esrar maddesi, 510 bin kök kenevir bitkisi, 5 bin kök skunk bitkisi ve kenevir tarlalarını sulamak maksadıyla kullanılan 7 bin 50 metre sulama hortumu ele geçirildi, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla kenevir bitkileri numune alınmasına müteakip yerinde imha edildi.