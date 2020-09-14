İzmir'de park halindeyken freni boşalan hafriyat kamyonu, bir binaya çarptı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Buca ilçesinde sürücüsünün bir inşaatın önüne park ettiği hafriyat yüklü kamyon, aniden hareket etti.

Sürücü, yokuş aşağı ilerleyen kamyona binmeye çalıştı. Hızlanan kamyon, bir binaya çarparak durabildi. O sırada yol ve kamyonun çarptığı bina boştu.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda hem binada hem de kamyonda hasar oluştu.