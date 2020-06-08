Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar yurt genelinde kararlılıkla sürdürülüyor.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Lice ilçesi Çavundur, Dolunay, Yalaza Köyleri ile Hazro İlçesi Çitlibahçe Köyü kırsalında icrasına başlanan Şehit Jandarma Er Nusret Akar Operasyonu başarıyla tamamlandı.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Operasyonda gerçekleştirilen aramalarda lav silahı, 269 fişek, ruhsatsız tabanca, 17 uzun namlulu silah şarjörü, 4 Dragunov keskin nişancı tüfeği kütüklüğü, 200 metre elektrik kablosu, 2 pil şarj cihazı, 200 metre streç naylon ile bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Narkoterörizmle mücadele kapsamında yapılan aramada ise 110 kilogram esrar, 330 bin 603 kök Hint keneviri ve kenevir ayıklamakta kullanılan elek bulundu.

Kenevirler, olay yerinde imha edildi.