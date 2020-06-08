Haber Giriş: Kaynak: AA
Adana'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
[Fotoğraf: İHA]
Adana'da zehir tacirlerine yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar emniyet ekipleri tarafından kararlılıkla devam ediyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" tabir edilen sokakta uyuşturucu satan şüphelilere yönelik merkez Yüreğir ilçesindeki Haydaroğlu ve Anadolu ile Seyhan ilçesindeki Gülpınar mahallelerinde operasyon düzenledi.
[Fotoğraf: İHA]
Operasyonda 2 kilo 720 gram uyuşturucu, 28 kök Hint keneviri ile 5 kilo 250 gram Hint keneviri tohumu ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, Canşah Şahin E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Haberler
- 11:08
- 11:02
- 10:58
- 10:48
- 10:44
Sıradaki Haber
Sosyal medyadan örgüt propagandasına soruşturma: 9 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz