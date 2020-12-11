Haber Giriş: 11 Aralık 2020 Cuma 20:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Diyarbakır'da teröristlerin barındığı 3 sığınak imha edildi
[Fotoğraf: TRT Haber]
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK'lı teröristlerin barındığı sığınaklarda çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Delil niteliğindeki malzemeler muhafaza altına alınırken, 3 sığınak ve yaşam malzemeleri imha edildi.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Lice ilçesi Ulucak Mahallesi Çiftlik mezrasında Yıldırım-7 Şehit Jandarma er Ersoy Irmak operasyonu gerçekleştirildi.
Operasyon kapsamında teröristlerin barınma alanı olarak kullanıldığı değerlendirilen 3 sığınakta çok sayıda yaşam malzemesi bulundu.
Delil niteliğindeki malzemeler muhafaza altına alınırken, sığınak ve yaşam malzemeleri imha edildi.
Etiketler: PKK/YPG Terör Örgütü Terörle Mücadele
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