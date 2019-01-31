Türkiye

Diyarbakır'da PKK'nın kış üslenmesine darbe

31 Ocak 2019 Perşembe 09:33 - Son Güncelleme 31 Ocak 2019 Perşembe 09:46

Diyarbakır'ın Hani, Kulp ve Silvan ilçelerinde terör örgütü PKK'ya ait 8 sığınakta çok sayıda silah ve mühimmat bulundu. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Hani, Kulp ve Silvan ilçeleri kırsalında önceki gün başlatılan operasyon akşam tamamlandı. Operasyonda, PKK'lı teröristlerin kış üslenmesi amacıyla kullandıkları tespit edilen 8 sığınak ortaya çıkarıldı. Sığınaklarda toprağa gömülü bidonlar içerisinde 3 kaleşnikof piyade tüfeği, M-16 piyade tüfeği, 7 el bombası, 6 roketatar mühimmatı, 8 roketatar sevk fişeği, bin 51 fişek, 5 makineli tüfek mayonu, 5 şarjör, susturucu aparatı, 4 kask feneri, 500 litrelik su tankı, akü, 2 küçük tüp ile bol miktarda yaşam malzemesi bulundu. Sığınaklar kullanılamaz hale getirildi. 1 kişi terör propagandasından gözaltında Kulp ilçesine bağlı Ayhan mahallesinde evinde duvara asılı terörist fotoğrafı bulunan H.A,, "Silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı. Operasyon bölgesinde yapılan yol kontrollerinde 190 kişi ve 32 aracın sorgulamaları da yapıldı. Kaynak: AA Etiketler: silah Sığınak PKK mühimmat Diyarbakır

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