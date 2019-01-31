Bursa Teleferik AŞ'den yapılan açıklamada, "Tesisimiz bugün şiddetli rüzgar nedeniyle saat 13.00'e kadar kapalıdır" denildi.
Açıklamada, rüzgarın etkisini yitirmesi halinde seferlere saat 13.00'ten sonra yeniden başlanacağı duyuruldu.
Kaynak: AA
Bursa kent merkezi ile Uludağ arasında alternatif ulaşım sağlayan teleferik seferlerine ara verildi.
Bursa Teleferik AŞ'den yapılan açıklamada, "Tesisimiz bugün şiddetli rüzgar nedeniyle saat 13.00'e kadar kapalıdır" denildi.
Açıklamada, rüzgarın etkisini yitirmesi halinde seferlere saat 13.00'ten sonra yeniden başlanacağı duyuruldu.
Kaynak: AA