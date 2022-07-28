Haber Giriş: 28 Temmuz 2022 Perşembe 14:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyarbakır'da jeotermal kaynak aramada sondaj çalışmalarına başlandı
[Fotograf: AA]
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen projeyle jeotermal kaynak suyu bulmak amacıyla çalışmalar sürüyor.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kaynak Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından merkez Sur ilçesi Çarıklı Mahallesi mevkisinde 4 bin 660 hektar alan üzerinde jeotermal kaynak suyu aramak için etüt çalışması yapıldı.
Kentte olması muhtemel jeotermal kaynak suyunu bulmak amacıyla yürütülen proje kapsamında jeofizik çalışmaları tamamlandı, sondaj kuyusu delim çalışmalarına başlandı.
Şu ana kadar 680 metreye kadar ilerleme yapan MTA teknik elemanları, 2 bin 200 metreye kadar sondaj çalışmasına devam edecek.
Jeotermal kaynak suyu temini halinde suyun mineral değerleri ve sıcaklığına bağlı olarak turizm ve tarımsal amaçlı olarak değerlendirilecek.
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