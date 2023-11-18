Çok Bulutlu 3.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 18.11.2023 09:15

Diyarbakır'da el yapımı patlayıcı ve 204 kilogram esrar yakalandı

Diyarbakır'daki operasyonda, toprağa gömülü el yapımı patlayıcı, bir sığınakta yaşam malzemeleri, 204 kilogram esrar ve 13 kilogram kenevir tohumu ele geçirildi.

Diyarbakır'da el yapımı patlayıcı ve 204 kilogram esrar yakalandı
[Fotograf: AA]

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesi içinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla Hani ve Lice ilçesi kırsalında icra edilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Polat Özbek Operasyonu başarıyla tamamlandı.

Operasyonda, toprağa gömülü el yapımı patlayıcı, bir sığınakta yaşam malzemeleri, 204 kilogram esrar ve 13 kilogram kenevir tohumu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

ETİKETLER
Diyarbakır
Sıradaki Haber
Kaza yapan motosikletli 2 genç hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:10
Antalya'da otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
10:11
Merkez Bankası faiz kararını perşembe günü açıklayacak
10:06
Gazze'de yetkililer, İsrail ordusunun Şifa Hastanesinin boşaltılmasını istediğini bildirdi
09:53
Hizbullah, İsrail’e ait bir İHA’yı düşürdüğünü duyurdu
09:50
Milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı
09:41
Mersin Limanı'nda 54 kilogram kokain ele geçirildi
Karadeniz'in yüksek kesimlerine kar yağdı
Karadeniz'in yüksek kesimlerine kar yağdı
FOTO FOKUS
Moldova Cumhurbaşkanı'nın köpeği Avusturya Cumhurbaşkanı'nın elini ısırdı
Moldova Cumhurbaşkanı'nın köpeği Avusturya Cumhurbaşkanı'nın elini ısırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ