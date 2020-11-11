Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Diyarbakır'da 835 kilogram esrar ve 8 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
[Fotoğraf: TRT Haber]
Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 835 kilogram esrar ve 8 bin kök Hint keneviri ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın finans kaynağına bir darbe daha indirildi.
Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen "Yıldırım-7 Operasyonu" kapsamında Lice ilçesinin Konuklu Mahallesi kırsalında başlatılan narko-terörizmle mücadele operasyonunun başarıyla tamamlandığı aktarıldı.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Operasyonda 9 farklı noktada 835 kilogram toz esrar, 8 bin kök Hint keneviri, tabanca, şarjör ve 15 fişek ele geçirildi.
Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Kenevir bitkileri numune alınmasının ardından yerinde imha edildi, ele geçirilen esrar ve delil niteliği taşıyan diğer malzemeler muhafaza altına alındı.
Etiketler: UyuşturucuSon Güncelleme: 11 Kasım 2020 Çarşamba 11:42
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