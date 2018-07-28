Diyarbakır'da 4 kişi baraj gölünde boğuldu

Batman Silvan'a Bezvan Türbesi'ni ziyarete ve pikniğe giden anne Hediye Karabulut, çocukları Ayşenur ve Şeval Nisa ve teyze Havva Kaya ile bulaşıkları yıkamak için baraj gölü kenarına indi.

Kız çocukları, bir süre sonra göle düştü.

Çocukları kurtarmak isteyen anneleri Hediye Karabulut ve teyzeleri Havva Kaya da suya girdi.

Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri (UMKE) sevk edildi.

Aramalar sonucu gölde kaybolan 4 kişinin cansız bedenleri sudan çıkarıldı.

Anne, 2 çocuğu ve kız kardeşinin cenazeleri, otopsi için Silvan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.