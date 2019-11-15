Türkiye
Diyarbakır'da 2 terörist etkisiz hale getirildi15 Kasım 2019 Cuma 11:58 - Son Güncelleme 15 Kasım 2019 Cuma 12:03
İç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır Görese Dağı bölgesinde jandarmanın hava destekli operasyonunda 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.
[Fotoğraf: AA]
Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli operasyon düzenlendi.
2 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede operasyonlar devam ediyor.
Kaynak: TRT Haber
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