İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında 07-09 Kasım tarihlerinde Ağrı kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 15 teröristten birinin, Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin lira ödülle gri kategoride yer alan "Delil Serhat" kod adlı Halis Ersayan olduğu tespit edildi.

Etkisiz hale getirilen teröristin, 31 Temmuz 2015 tarihinde teröristlerin yol kesme eylemi yaptığı Iğdır-Kağızman-Erzurum karayolunun 30’uncu km’sine gelen olay yeri inceleme ekibinden bir personelin şehit olduğu, uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırı, Doğubayazıt-Iğdır karayolunda yol kesme ve tır yakma eylemi, Doğubayazıt-Gürbulak karayolunda yol kesme tır yakma eylemlerine katıldığı belirlendi.

Kaynak: TRT Haber