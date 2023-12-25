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Türkiye
AA 25.12.2023 14:18

Diyarbakır'da 181 parça tarihi eser ele geçirildi

Diyarbakır'da, Asur dönemine ait olduğu değerlendirilen 181 parça tarihi eser ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Diyarbakır'da 181 parça tarihi eser ele geçirildi
[Fotograf: DHA]

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığınca, Asur dönemine ait sikke ve objelerin satılacağı yönündeki bilgi üzerine operasyon düzenlendi.

Ekipler, 23 Aralık'ta Batıkarakoç Mahallesi'nde tarihi eserleri satmaya çalışan 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Zanlıların araçlarında yapılan aramada, Asur dönemine ait olduğu değerlendirilen 10 yüzük, 3 ok ucu, 4 küpe, 3 hayvan figürü, 2 mühür ve 159 sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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Diyarbakır Tarihi Eser
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