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Türkiye
DHA 25.12.2023 13:52

Depremden kurtulup yeni hayata başladı, kanseri yendi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evi, iş yeri yıkıldıktan sonra yerleştiği Burdur'da yeni hayatına başlayan 35 yıllık esnaf Ahmet Usta, yaklaşık 4 ay önce yakalandığı akciğer kanserini de yenmeyi başardı.

Depremden kurtulup yeni hayata başladı, kanseri yendi
[Fotograf: DHA]

Osmaniye'de, 'Ciğerci Kirli Ahmet Usta' olarak tanınan ve merkez İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi'nde 35 yıl boyunca mesleğini sürdüren Ahmet Usta, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde evi ve iş yeri yıkıldıktan sonra eşiyle önce Antalya'ya, oradan da Burdur'a gelip yeni hayatına başladı

Ahmet Usta'ya İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder aracılığıyla hayırsever iş insanı Orhan Akay tarafından Burdur- Fethiye kara yolu üzerindeki akaryakıt istasyonundaki iş yeri bedelsiz verildi.

Ahmet Usta burada açtığı yeni iş yerinde Osmaniye lezzetlerini Burdurlulara sunmaya başladı.

Depremden kurtulup yeni hayata başladı, kanseri yendi

"Yüzde 99 iyileştim"

Burdur'da yeni bir hayata başlayan Ahmet Usta, yaklaşık 4 ay önce kontrol amaçlı gittiği hastanede yapılan tetkiklerde akciğer kanserine yakalandığını öğrendi.

Tedavisine Burdur ve Isparta'daki hastanelerde devam eden Ahmet Usta, hastalığın başlangıç aşamasında fark edilmesiyle tedavisini tamamlayarak uzun süredir ayrı kaldığı iş yerinde yeniden hizmet vermeye başladı.

Ahmet Usta, "Osmaniye'de deprem yıktı bizi. Burdur'a geldik. Bir iş yeri kurduk. 'Çok şükür' dedik işimize devam ettik. Fakat kanser diye sinsi bir hastalık birkaç ay sonra burada beni yakaladı. Allah'a çok şükür en başta tespit edildi. Tedavimi oldum. Tedavim güzel geçti. Doktorum 'Artık çalışabilirsin Ahmet amca' dedi. Yani yüzde 99 iyileştim. Bugün dükkanımı yeniden açtım. Allah'a şükürler olsun. Yıkılmadık, ayaktayız, hizmete devam ediyoruz" dedi.

Depremden kurtulup yeni hayata başladı, kanseri yendi

"35 yıllık birikimimi Burdur'da devam ettiriyorum"

Burdur'a geldiğinde insanların kendisini çok iyi karşıladığını vurgulayan Ahmet Usta, "Allah hepsinden razı olsun. Bana Osmaniye'yi özletmediler, sahip çıktılar. İl Jandarma Komutanı Mustafa Bey, Orhan Akay Bey ile tanıştırdı beni. Orhan Bey'in tahsis ettiği iş yerinde 35 yıllık birikimimi Burdur'da devam ettiriyorum. Buraya yerleştim. Osmaniye'ye Allah geri götürmesin diyeceğim. Bundan sonra Burdurluyum" diye konuştu.

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