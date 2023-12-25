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Türkiye
İHA 25.12.2023 12:49

Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca otomobil takla attı

Tekirdağ'da önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapıp takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca otomobil takla attı

Sabah ilçesinde Saray ilçesinden Bahçeköy Mahallesi istikametine seyreden Serhat A. idaresindeki otomobil Kambursöğüt mevkiinde aniden önüne çıkan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün yaptığı ani manevra sonucu tarlaya uçtu.

Meydana gelen kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Serhat A. yaralandı. Yaralı sürücü Serhat A. çevredeki vatandaşlar tarafından kaza yerine çağırılan 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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