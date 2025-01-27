Diyarbakır'da 120 saatlik görüntüyü inceleyen polisler 9 hırsızı yakaladı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, merkez Kayapınar ve Sur ilçelerinde iş yerlerindeki hırsızlık olayları üzerine çalışma yürüttü.
Ekipler, 55 güvenlik kamerasınca kaydedilen 120 saatlik görüntüyü inceleyerek hırsızlık şüphelilerini tespit etti.
"Gölge" adı verilen operasyonda 9 şüpheli yakalandı. İncelemede zanlıların çok sayıda suç kaydının bulunduğu belirlendi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.