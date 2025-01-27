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Türkiye
AA 27.01.2025 08:50

Diyarbakır'da 120 saatlik görüntüyü inceleyen polisler 9 hırsızı yakaladı

Diyarbakır'da ekipler ihbar üzerine başlattıkları "Gölge" operasyonunda hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheliler işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diyarbakır'da 120 saatlik görüntüyü inceleyen polisler 9 hırsızı yakaladı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, merkez Kayapınar ve Sur ilçelerinde iş yerlerindeki hırsızlık olayları üzerine çalışma yürüttü.

Ekipler, 55 güvenlik kamerasınca kaydedilen 120 saatlik görüntüyü inceleyerek hırsızlık şüphelilerini tespit etti.

"Gölge" adı verilen operasyonda 9 şüpheli yakalandı. İncelemede zanlıların çok sayıda suç kaydının bulunduğu belirlendi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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