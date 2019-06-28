Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığının, terör örgütü üyelerinin kullandığı sığınak ve malzemeleri imha etmek, uyuşturucu ile terör örgütünün bağlantılarını ortaya çıkarmak amacıyla 25 Haziran'da başlattığı Bayrak-127 Şehit J.Uzm.Onb. Sabri ACEM-04 Operasyonu başarıyla tamamlandı.

Tek seferde ele geçirilen en büyük miktar

Operasyonda arazide çalılar arasına gizlenmiş çuval ve toprağa gömülü jelikan bidonlar içerisinde 337 kg esrar maddesi ile 26 ayrı noktada toplam 1 milyon 255 bin 464 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Esrar maddeleri muhafaza altına alındı, kenevir bitkileri ise numune alındıktan sonra imha edildi.

Diyarbakır'ın Lice ve Hazro ilçelerinde ele geçirilen kenevir bitkisi son yıllarda ülke genelinde tek operasyonda yakalanan en büyük miktar.

Hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan aranma kaydı bulunan Ş.H. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, hakkında adli işlemlere başlanılmıştır.

Ayrıca, operasyon bölgesi içerisinde, 297 şahıs ve 66 araç kontrol edilmiş, 11 şahıs 1111 sayılı Askerlik Kanunu gereğince tebligat yapılarak serbest bırakılmıştır.

Kaynak: TRT Haber