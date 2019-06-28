Yaz aylarının gelmesi dolandırıcılara yeni iş kapısı açıyor. Otel rezervasyonları için farklı isimlerle internet sitesi kuruyorlar ya da ünlü otellerin fotoğraflarını kullanıyorlar.

En güvenilir olanı tur firmaları

Tüketicilere cep telefonu ya da 800'lü hatlarla ulaşan dolandırıcılar, özel kampanya yalanıyla birçok kişiyi ağlarına düşürüyor. Bazı tüketiciler, dolandırıcıların oyununa düşmüyor, yaz tatili programını tur firmalarıyla yapıyor.

Turizmciler halkı dolandırıcılara karşı uyarıyor. Öncelikle sunulan cazip fiyatları sorgulanmalı.Özellikle Bodrum, Çeşme gibi tatil beldelerinde oda kahvaltı dahil otel fiyatları 400 ile 500 lira arasında değişiyor. Ancak dolandırıcılar "150-200 liraya her şey dahil" fiyat koyuyor.

Ödeme yapmadan önce, internet sitesinde yer alan dijital doğrulama etiketinin kontrol edilmesi oldukça önemli.

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, nelere dikkat edilmesi gerektiğini şöyle anlattı:

"Web sitesinde seyahat acenteleri birliğinin doğrulama sistemi olmayan hiç bir web sitesinden alışveriş yapmasınlar O doğrulama sisteminin üzerine gidip tıklandığında o seyahat acentesinin bütün sicil bilgileri görünüyor."

İnternet yerine acentelerden yer almak ise her zaman daha güvenli.

Ancak burada da bir şüphe varsa acentenin mutlaka, Türkiye Seyehat Acenteleri Birliği'ne şikayet edilmesi gerekiyor.

Kaynak: TRT Haber