Hakkari Çukurca'daki patlamada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İdris Gezer ile Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan polis memurları Akın Çelebi ve Ali Uçar memleketlerinde toprağa verildi.

23 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı İdris Gezer, Hakkari Çukurca'da mayın taraması görevini yapıyordu. PKK'lı teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, şehit oldu.

Şehit piyade uzman onbaşı için Sinop'un Durağan ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. İsmail Bey Camii'ndeki törene, şehidin ailesi, yakınları, çok sayıda hemşehrisi katıldı. Şehidin cenazesi ilçe mezarlığına defnedildi.

Özel Harekat Polisleri Ali Uçar ve Akın Çelebi

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde devriye görevindeyken zırhlı araç kontrolden çıktı ve şarampole yuvarlandı. Kazada iki polis şehit oldu.

Şehit polis Akın Çelebi için baba ocağı Trabzon'un Ortahisar ilçesi Gülbahar Hatun Camii'nde tören düzenlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da törene katıldı. Şehit polis, Trabzon Sülüklü Şehitliği'nde toprağa verildi.

23 yaşındaki şehit polis Ali Uçar için memleketi Hatay'da cenaze töreni vardı.

Antakya Mezarlık Kompleksindeki törene şehidin yakınlarının yanısıra, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş da katıldı. Şehit polisin naaşı törenin ardından Antakya şehitliğinde dualarla toprağa verildi.

Kaynak: TRT Haber