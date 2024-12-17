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Türkiye
AA 17.12.2024 12:29

Diyarbakır anneleri evlat nöbetini sürdürüyor

Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak için eski HDP il binası önündeki nöbetlerini kararlılıkla sürdürüyor.

Diyarbakır anneleri evlat nöbetini sürdürüyor
[Fotograf: AA]

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin, 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, 1933'üncü gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla eski HDP il binası önünde bekleyişini sürdüren annelerden Süheyla Demir, kızı Hayal için oturma eylemine katıldığını belirtti.

Demir, evlatları için mücadeleyi sürdürdüklerini ifade ederek, "Evlatlarımız HDP tarafından kaçırılıp PKK'ya teslim edildi. Dönün gelin annelerinizin dizinin dibine. Sizin yeriniz orası değil. Hasretinize dayanamıyoruz artık, ciğerimiz yanıyor. Günümüz gün, gecemiz gece değil." dedi.

Oğlu Mikail için Van'dan gelerek eylem yapan baba Yusuf Erdinç de evladının üniversitede okuduğu sırada 2015'te kandırılarak dağa götürüldüğünü belirtti.

Erdinç, "Evladım HDP tarafından kaçırılıp PKK'ya teslim edildi. Şu an sağ mı, ölü mü bilmiyorum. Evladımı bu çadırda bekliyorum." ifadelerini kullandı.
 

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Diyarbakır Evlat Nöbeti
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