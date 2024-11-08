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Türkiye
AA 08.11.2024 11:26

Diyanetten hacı adaylarına pasaport uyarısı

Diyanet İşleri Başkanlığı, hac vizesi için pasaport geçerlilik süresinin en az 30 Kasım 2025'e kadar olması gerektiğini duyurdu.

Diyanetten hacı adaylarına pasaport uyarısı

Başkanlığın Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sayfasında yer alan bilgiye göre, yeni pasaport alacak veya güncelleyecek hacı adaylarının il ve ilçe nüfus müdürlüklerine 30 Kasım'dan sonra müracaat ederek en az 1 yıllık geçerli pasaport çıkarmaları isteniyor.

Hacı adaylarının mağduriyet yaşamamaları için pasaport geçerlilik süresinin en az 30 Kasım 2025'e kadar olması uyarısı yapıldı.

2025 yılı hac kesin kayıt işlemleri ile ilgili detaylı bilgi için il ve ilçe müftülükleri ziyaret edebilecek. Adaylar, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 0850 260 13 13 numaralı iletişim merkezi üzerinden de iletişim kurabilecek.

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