Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) Yemen'e yardım kampanyasına harçlıklarıyla 57 bin lira destek veren öğrencileri makamında kabul etti.

Yardım kampanyasına gösterdikleri ilgi dolayısıyla öğrencilere teşekkür eden Erbaş, şu ifadeleri kullandı:

"İnancı, mezhebi ne olursa olsun zulme maruz kalan insanların yanında yer almak gerekiyor. Çünkü bizim dinimiz bunu emrediyor. İnsanların, özellikle çocukların büyük bir zulme uğraması bizim yüreğimizi acıtıyor, kalbimizi sızlatıyor."

Erbaş, çocuklar ve gençlerin gelecek yıllarda güzel işler yapacağını belirterek, milletin en önemli özelliğinin vatan, millet, ezan ve bayrağını sevmek olduğunu kaydetti.

Öğrenciler ise Yemen'de yaşanan olaylarla ilgili duygu ve düşüncelerini anlattı.

Erbaş, öğrencilere teşekkür belgesi ile TDV'nin bağış makbuzunu imzalayarak verdi.

Kaynak: AA