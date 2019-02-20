Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bodrum'daki programının ardından Muğla'nın Yatağan ilçesine geçti.

Muğla Valisi Esengül Civelek tarafından karşılanan Çavuoğlu, heyelanda yaşamını yitiren Engin Tutuk'un, Turgut Mahallesi'nde yaşayan eşi Zeynep Tutuk'u ziyaret ederek, başsağlığı dileğinde bulundu.

Zeynep Tutuk da ziyaretinden dolayı Bakan Çavuşoğlu'na teşekkür etti.

Çavuşoğlu'na ziyarette, Vali Esengül Civelek, Yatağan Kaymakam Vekili Ali Ekber Ateş, AK Parti İl Başkanı Kadem Mete ile Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Nil Hıdır da eşlik etti.

Kaynak: AA