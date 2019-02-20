Marmara Bölgesi'nde olumsuz hava koşulları nedeniyle hava, kara ve deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor.
İstanbul Valiliği, karaya oturan yolcu motoruyla ilgili yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı Harekat Merkezi'nden alınan bilgiye göre; Bostancı-Adalar seferini yapan 'Affet' isimli yolcu motorunun Kaşık Adası önlerinde yoğun sis nedeniyle karaya oturduğu bildirilmiştir. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi ve Kıyı Emniyeti ekipleri hemen olay yerine sevk edilmiş, yolcu motorundaki bütün yolcular tahliye edilmiştir. Yolcu motorunun batma tehlikesi bulunmadığı anlaşılmıştır."
Kaynak: AA