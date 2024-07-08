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Türkiye
AA 08.07.2024 15:09

Direksiyon sınavında yeni düzenleme yolda

Kara yollarında elektrikli araçların artması sonucu direksiyon sınavlarında değişikliğe gidilecek, sınavda motor bölümüne ilişkin sorular azaltılacak.

Direksiyon sınavında yeni düzenleme yolda

Orta Anadolu Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Federasyonu Başkanı Serdar Tepeöz, sürücü adaylarının eğitim standartlarının yükseltilmesi için hazırlanan yeni yönetmeliğe ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tepeöz, 2016'da çıkan Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği'nden sonra sınavın tek parkurda yapıldığını, kursiyerlerin parkur alanını ezberlediğini belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda hazırlanan yeni yönetmeliğe iki alternatifli parkuru yazdırdıklarını aktaran Tepeöz, "İkinci parkur, kursiyerin daha iyi öğrenmesini ve daha çok araç kullanmasını sağlayacak. Bu sayede eğitimin kalitesini artırmış olacak." diye konuştu.

Yerli araç Togg'un yollarda yer almaya başlamasıyla elektrikli araçlara ilişkin de bir düzenleme yapılacağını bildiren Tepeöz, "Mevcut sınavda kursiyerlere aracın motor bölümünü soruyoruz ancak yeni yönetmelikle birlikte elektrikli araçla sınav yapabilmenin de önü açılacak. Yerli araç Togg gibi elektrikli araçlarda motor bölümü bulunmuyor. Dolayısıyla adaylar sınava giremiyordu, bunun önünü açtık. Kaput açıldıktan sonra sorulan soruları azaltacağız, teknolojiye ayak uyduracağız." dedi.

Engelliler kendi araçlarıyla sınava girebilecek

Tepeöz, yeni yönetmelikte, engelli kursiyerlerin gittikleri sürücü kursunda engellilere uygun araç olmadığı takdirde, kendi araçlarıyla sınava girebileceğini söyledi.

Yönetmelikte muvazzaf askerlere, hamilelere ve hastalara yönelik de düzenleme yapılacağını aktaran Tepeöz, söz konusu grupların hak kaybına uğramayacağını, özel durumlarından önceki dönemde bulundukları seviyeden sınava devam edebileceklerini belirtti.

Tepeöz, yazılı sınavı geçtiği halde 5 kez direksiyon sınavında kalan kursiyerlerle ilgili de düzenlemenin yer alacağını dile getirerek, "Kursiyerin 3 yıl boyunca yazılı sınav hakkı baki kalacak. 3 yıl içinde başka bir kursa gidip kayıt olduktan sonra yazılı sınava girmeden direksiyon eğitimini alıp, direksiyon sınavına girecek." diye konuştu.

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