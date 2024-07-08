Trabzon'da dereye uçan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Hüseyin Yılmaz yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan dereye yuvarlandı. Sürücü Yılmaz, kaza yerinde hayatını kaybetti.
Otomobil içerisinden cansız bedeni çıkartılan Yılmaz’ın cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürerken, sürücü Yılmaz’ın eve geri dönmemesi üzerine ailesinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdiği, başlatılan aramalarda ise aracın dereye yuvarlandığının tespit edildiği öğrenildi.