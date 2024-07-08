Parçalı Bulutlu 33ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 08.07.2024 14:42

Trabzon'da dereye uçan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde kontrolden çıkıp, uçurumdan dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Trabzon'da dereye uçan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
[Fotograf: DHA]

Hüseyin Yılmaz yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan dereye yuvarlandı. Sürücü Yılmaz, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Otomobil içerisinden cansız bedeni çıkartılan Yılmaz’ın cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürerken, sürücü Yılmaz’ın eve geri dönmemesi üzerine ailesinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdiği, başlatılan aramalarda ise aracın dereye yuvarlandığının tespit edildiği öğrenildi.

ETİKETLER
Trabzon Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:02
Singapur'da çekirge ve süper solucanlar dahil 16 böcek türü yiyecek olarak onaylandı
15:55
AB Komisyonu, Lufthansa'ya verilen COVID-19 devlet yardımına soruşturma başlattı
15:57
Ordu'da sağanak etkisini sürdürüyor
16:21
Tuzla'da manevra yapan araç savrulup evin üzerine düştü
15:32
Kastamonu'da yasa dışı avlanan 3 kişiye 28 bin lira ceza
15:38
Meslek lisesi mezunlarına destek
Sağanağın etkili olduğu Terme ilçesinde çalışmalar sürüyor
Sağanağın etkili olduğu Terme ilçesinde çalışmalar sürüyor
FOTO FOKUS
Rus ordusu Ukrayna'nın başkenti Kiev'i bombaladı
Rus ordusu Ukrayna'nın başkenti Kiev'i bombaladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ